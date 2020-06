Trafic de drogue : un homme interpellé à Lyon dans le cadre d'une enquête sur un Go-Fast

C'est la suite de cette affaire de Go-Fast qui remonte à novembre dernier, (ces convois rapides sur les autoroutes qui transportent de grosses quantités de drogue). Le parquet de Grenoble annonce l'arrestation d'un trafiquant qui était en fuite.

En novembre dernier, les forces de l'ordre avaient intercepté un convoi, composé de plusieurs véhicules à Vienne, Lyon et Chanas, près de Lyon. Mais sur les six individus repérés, cet homme de 30 ans avait lui réussi à prendre la fuite. Une cavale qui s'est achevée à Lyon, mercredi dernier.

"Après plusieurs mois de recherches, la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs et la BRI de Lyon sont parvenues à interpeller le sixième protagoniste, qui a tenté à nouveau de prendre la fuite" explique le procureur Éric Vaillant.

Dans la perquisition de son logement, il y avait des faux documents d'identité et 21.000 euros en liquide. Cet homme est déjà connu et condamné pour des faits de violences aggravées. Il a été présenté à une juge d'instruction, mis en examen et placé en détention provisoire. Dans l'opération du mois de novembre, pilotée par la PJ de Grenoble, les forces de l'ordre avaient saisi un stock important de 513 kg de résine et 21 kg d'herbe de cannabis.