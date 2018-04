Épinal, France

Les premiers indices remontent à la fin du mois de janvier. A Mirecourt, les enquêteurs apprennent qu'un revendeur de drogue se fournit dans le secteur de Nancy. Un mois plus tard, le 22 février, trois dealers sont interpellés dans l’agglomération nancéienne, avant d'être placés en détention.

Les enquêteurs mettent la main sur 10 kg de cannabis et 500 grammes de cocaïne. Deux fusils et 6.000 euros sont également saisis. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Cette semaine, plusieurs clients ont été arrêtés dans les Vosges, tous présentés au juge d'instruction. "Une satisfaction," pour Étienne Manteaux, le procureur de la République d’Épinal.

"On avait un trafic actif sur Mirecourt, Neufchâteau et Coussey. La satisfaction, c'est d'avoir pu remonter sur le dealer, mais aussi sur le fournisseur. On est remonté sur deux niveaux de trafic."

Autre constat du procureur de la République d’Épinal : "On a saisi plus de cocaïne que d’héroïne. La cocaïne est de plus en plus demandée dans les Vosges."