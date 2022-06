Trafic de drogues : 12 ans de prison pour le gérant du point de deal de la cité Michelet à Saint-Ouen

Des peines allant de 6 mois avec sursis jusqu'à 12 ans de prison ont été prononcées par le tribunal de Bobigny, ce vendredi 3 juin, contre 29 personnes impliquées dans un des plus gros trafics de drogues de la région parisienne.

Le point de deal de la cité Michelet à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, a été démantelé il y a un an. Pendant une quinzaine d'années, cannabis et cocaïne y étaient vendus. Celui qui est considéré comme le "gérant", homme de 31 ans, a été condamné à 12 ans de prison et un million d'euros d'amende. Son grand frère, en fuite au Maroc, a été condamné à 10 ans de prison et à une amende de 5 millions d'euros. Trois propriétaires de bar ont été relaxés. Certains prévenus ou leurs avocats ont d'ores et déjà indiqué faire appel.

Situé au 86 et 92 avenue de Michelet à Saint-Ouen, le point de deal proposait du cannabis et de la cocaïne pendant une quinzaine d'années. Selon l'enquête, le chiffre d'affaires mensuel s'élevait à 1,4 million d'euros. Ce point de deal, asséché depuis son démantèlement il y a un an, selon une source policière, était situé en face des futurs locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).