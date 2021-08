Trafic de drogues : deux interpellations à Annecy

Deux ressortissants albanais de 21 et 24 ans seront jugés au tribunal d'Annecy (Haute-Savoie) ce mercredi pour transport et détention de stupéfiants. Ils ont été interpellés en possession d'une grande quantité de drogues et de l'argent en liquide.