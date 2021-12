Trafic de drogues : opération "reconquête" pour les policiers de Sète dans le quartier de l'île de Thau

C'est une nouvelle opération de "reconquête" affirme le préfet de l'Hérault. Ce mardi 14 décembre, en milieu d'après-midi, 13 effectifs de la police nationale, aidés d'une poignée de municipaux étaient présents dans le quartier sétois de l'Ile de Thau. Objectif reprendre du terrain sur les trafiquants et les déstabiliser.

Cette opération n'est pas la première. Ces dernières semaines, les descentes de policiers se multiplient avec ce gros coup de filet, le 6 décembre où une quinzaine d'individus a été interpellés. Une autre, elle, tenue secrète a eu lieu lundi dernier. "Une grosse opération" affirme les policiers sans en dire plus. "Notre présence aujourd'hui est destinée à mettre la pression aux trafiquants. C'est leur montrer que l'on continue à vouloir reprendre du terrain, à les repousser, à les dissuader, sans avoir la prétention à vouloir arrêter le deal", assure Robert Saby, le commissaire divisionnaire et patron des policiers nationaux de Sète.

Accompagné de son équipe, mais aussi du préfet Hugues Moutouh et François Commeinhes, le maire de la Ville, le commissaire avait mis en place une stratégie.

Le commissaire de Sète, Robert Saby, explique la stratégie de l'opération de police du jour, ce mardi 14 décembre. © Radio France - Virginie Vandeville

D'abord s'intéresser au plus gros point de deal, situé sous un porche d'immeuble, en face du centre commercial désertique du boulevard Mendès France. Le lieu ressemble à une épicerie de la drogue. Un point qui fonctionne 24 heures sur 24 à en croire les différents tags à l'entrée.

Il s'agit là du plus gros point de deal du quartier de l'île de Thau de Sète. © Radio France - Virginie Vandeville

Les plaques d'immatriculation inscrites dans un point de deal

A l'intérieur, on y trouve à la vue de tous, tout d'abord les règles à respecter. Interdiction donc de porter un masque, des lunettes, des écouteurs et un téléphone. Autre petites précisions pour les visiteurs : les tarifs des différentes drogues vendus sur place.

Les tarifs des drogues sont affichés dans le point de deal. © Radio France - Virginie Vandeville

Mais aussi, les plaques d'immatriculation de voitures. "Ce sont les nôtres", déplore le commandant Fabrice Berthelot. "Cela aide les guetteurs et autres membres du trafic", précise le commandant. "Ce point de deal génère plus de 150 clients par jour et jusqu'à 15.000 euros de chiffres d'affaires par jour", souligne Robert Saby.

Malgré l'aide de deux chiens renifleurs du commissariat de Montpellier, aucune saisie de drogues n'a eu lieu, encore moins d'interpellations. Les contrôles routiers, réalisés au même moment n'ont rien donné non plus.

On a peur ici

Mais cette présence policière a de quoi rassurer les habitants. "C'est très bien. Ils ont raison, car on a peur ici. J'ai des amis qui se calfeutrent. Moi je ne sors plus le soir, et encore moins la nuit", précise une passante qui observe de loin l'opération.

Malgré la mort d'un jeune homme , il y a un peu plus d'un an, un plan de sécurité mis en place par la suite, une commerçante, elle, qui ne souhaite, comme tous, ne pas dévoiler son identité de peur de représailles, constate une insécurité grandissante ces dernières années. "Ce quartier est beau, c'est un village. Mais voilà, maintenant j'évite quelques endroits. J'ai déjà vu des règlements de compte. Les mères de famille, tout le monde en à marre de cette situation. Ce n'est pas un quotidien très rassurant", déplore la jeune femme.

Une lassitude qui a terminé de convaincre Mohammed de quitter le quartier il y a six mois."Vous voyez la sécurité où ici madame ? J'ai fermé mon local. Je me sens un peu plus en sécurité comme cela. Cela faisait plus de vingt ans que je vivais dans ce quartier. Mais que croyez-vous, ici les gens préféreraient être tranquilles, sans ces fusillades et toute cette violence !"

15 policiers supplémentaires au commissariat de Sète

Les habitants rencontrés sont unanimes. La seule solution pour mettre fin à cette insécurité et au trafic de drogues, c'est la police. "On veut une police qui soit en permanence dans le quartier. On veut le retour d'un commissariat dans le quartier", assure l'un d'entre eux.

Un désir en partie entendu par le maire de Sète. Depuis deux mois, tous les jours, une patrouille de trois agents municipaux circule une fois le matin, et une autre fois l'après-midi. "Les caméras de vidéosurveillance ont été multipliées", assure l'édile qui précise également que le ministère de l'intérieur a entendu aussi les problématiques du quartier. "15 policiers viendront renforcer le commissariat de Sète très prochainement", précise encore l'élu.