Dossier + INFO - A Quetigny, des habitants du quartier du Pré Bourgeot s'inquiètent des trafics de drogues

Emmanuel Macron en a fait l'une de ses priorités, le chef de l'Etat veut lancer un grand débat national "sur la consommation de drogue et ses effets sur la délinquance". Priorité à la répression pour les autorités, qui n'hésitent pas à communiquer largement sur les opérations menées avec les forces de l'ordre, avec à la clé des interpellations et des saisies de drogues très médiatisées. Malgré cela, les trafics reviennent s'installer et nuisent à la sérénité des habitants. C'est le cas à Quetigny, dans le quartier du pré Bourgeot. C'est notre dossier + INFO.

Un climat dégradé

Ici les habitants ne sont pas nombreux à vouloir s'exprimer, résignés, ils évoquent à demi mots la présence "des guetteurs et des rondes" mais sans vouloir en dire plus sur ces trafiquants qui rendent leur quotidien très compliqué. "La peur s'est installée", explique Catherine, une habitante du quartier, qui dit "ne plus se sentir en sécurité chez elle." Cette habitante, s'exprime sous un prénom d'emprunt, "il faut que ça sorte du quartier, qu'on sache ce qui se passe ici pour que ça change".

"Il faut parler pour qu'on s'en sorte" - Catherine une habitante de Quetigny

Car c'est allé trop loin, poursuit-elle, "récemment des menaces de morts ont été inscrites sur la porte d'un appartement inoccupé. C'est inquiétant quand on imagine que des gens sont rentrés en forçant la porte pour y inscrire ces menaces." Une main courante a été déposée à la gendarmerie mais les inscriptions n'ont pas encore été effacées.

Le quartier du Pré Bourgeot à Quetigny, avril 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une situation qui inquiète aussi la mairie

"La présence de ces trafiquants s'est accrue ces dernières années" reconnait Rémi Détang, le maire socialiste de Quetigny. L'élu le confirme, "c'est inquiétant car ces trafics se déplacent d'un quartier à l'autre et gênent les habitants." L'autre réalité, ajoute le maire, c'est que l'âge des délinquants a baissé, "ce sont souvent des grands adolescents de quatorze ans, et ça nous inquiète car ça veut dire qu'on n'a pas réussi à les intéresser à autre chose."

Rémi Détang, le maire socialiste de Quetigny, dans son bureau, ce 20 avril 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

La réponse de la Ville, des caméras ...

Pour lutter contre ces trafics, l'élu explique qu'il peut compter sur l'action de la gendarmerie bien sûr mais aussi sur la présence de caméras. "La ville s'est équipée d'une vingtaine de caméras et de deux caméras mobiles qui sont installées, provisoirement, dans les quartiers où des problèmes sont signalés."

Et plus de prévention auprès des jeunes

Mais une fois les caméras mobiles déplacées, le trafic reprend le plus souvent, alors la mairie travaille aussi sur la prévention et la présence sur le terrain avec deux éducateurs spécialisés. Ils ont été embauchés il y a un an par la ville. Leur mission : être présent dans la ville auprès des jeunes de 11 à 25 ans, pour les aider dans leurs démarches d'emploi, de formation, pour aider les plus en difficulté à ne pas décrocher de l'école.

"La réponse de la justice est trop lointaine par rapport aux actes commis" Rémi Détang, le maire de Quetigny

Deux éducateurs qui fonctionnent en binôme et qui se déplacent aussi dans les quartiers où les trafics s'installent. "On vient pour engager la discussion", explique Thierry Morin, l'un des deux éducateurs recrutés. "On essaie de travailler sur le respect des habitants le voisinage la propreté des lieux et on se rend compte que souvent, plus que les trafics, ce sont les incivilités qui gênent les habitants." L'autre réponse de la ville, c'est la création d'un Conseil de sécurité local de prévention de la délinquance (CLSPD). Il est composé de nombreux acteurs comme la gendarmerie, la police municipale, les bailleurs sociaux mais aussi d'un représentant du collège, de la préfecture et un du procureur. La justice, essentielle dans ces affaires, pour le maire de Quetigny, "pour rendre une sanction quand les faits sont avérés." Mais le manque de moyens complique les choses, regrette Rémi Détang, "nous voyons bien que certaines affaires durent un an deux ans, du coup la réponse judiciaire est beaucoup trop lointaine par rapport aux actes commis."