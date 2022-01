Trafic de faux pass en Sarthe : huit hommes arrêtés

Ils auraient établi 54 000 pass sanitaires falsifiés en piratant le téléphone d’un soignant. C’est l’ordre des infirmiers qui en novembre 2021 avait donné l’alerte à l’Assurance Maladie. Et pour cause : la victime ne vaccinait pas contre le Covid et ne pouvait du coup pas légalement émettre de pass sanitaire. L’infirmier avait aussi porté plainte en décembre 2021 et une enquête lancée notamment pour escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et atteinte à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en bande organisée.

Plusieurs semaines d’investigation avaient alors été menées par les gendarmes de la section de recherches de Poitiers, de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique et du Commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Elles ont conduit le mardi 25 et mercredi 26 janvier 2022 à l’arrestation de 8 hommes âgés de 20 à 30 ans à Lyon. Tous ont été placés en garde à vue et pourraient prochainement faire l’objet de poursuites.

En parallèle, à cette arrestation, cinq autres personnes ont été interpellés à Paris et Lyon dans le cadre d’une enquête du même ordre , ouverte en septembre 2021 par les gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique et de la section de recherches de Poitiers.