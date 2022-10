Trafic de faux vins de Bordeaux : le délibéré attendu ce jeudi

six mois de prison avec sursis et 300 000 euros d’amende ont été requis, la décision est attendue ce jeudi (image d'illustration)

Le tribunal correctionnel de Bordeaux doit rendre sa décision aujourd'hui dans le dossier d'un réseau de contrefaçons de vins de Bordeaux. Six mois de prison avec sursis et 300.000 euros d’amende ont été requis contre ce viticulteur et négociant du Médoc et sa société, accusé d'avoir vendu du faux vins de Bordeaux en France et à l'étranger. Les douanes réclament de leur côté 3 millions d'euros de pénalités.

ⓘ Publicité

Les étiquettes étaient fausses, le vin bas de gamme et les prix très attractifs. En septembre dernier, les gendarmes découvrent du matériel de contrefaçon par hasard alors qu'ils travaillent sur une affaire de stupéfiants. Le mois suivant, de faux vin de Bordeaux sont repérés dans la Sarthe, le lien est vite fait. L'enquête ouverte par le parquet de Bordeaux révèle que le prévenu s'était constitué un véritable réseau de distributeurs. Il se procurait du vin d'autres terroirs, refaisait une beauté aux bouteilles en mode "château". Un trafic juteux qui lui a permis d'écouler au total plusieurs centaines de milliers de bouteilles à destination des particuliers, mais aussi de la grande distribution ou de pays étrangers. Entre 10 et 20.000 hectolitres selon la justice, soit au moins un millions de bouteilles.

Ses avocats espèrent faire baisser la note pour que leur client ne soit pas obligé de déposer le bilan.