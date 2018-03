Le Procureur de la République André Merle a fait le bilan sur cette longue enquête qui a débuté lors de l’été 2017. Après les gardes à vue, treize personnes ont été mises en examen et neuf ont été placées en détention provisoire. Parmi les personnes incarcérées, il y a un mineur. Un mandat de recherche a aussi été lancé.

200 transactions quotidiennes

La commissaire, Fanélie Raverot confirme que tous les interpellés étaient Stéphanois. La moitié habitait la rue Neyron. Mais ils n'avaient pas forcément le profil de trafiquant de drogue. "C’était un gros trafic. sur la saisie, nous avons trouvé trois kilos de résine et 20.000 euros en espèce. Mais ça ne reflète pas l’ampleur du trafic. On estime que ça rapportait au trafiquant 150.000 euros par mois. Ils écoulaient environ un kilo de cannabis par jour. On a estimé à plus de 200 transactions quotidiennes. Ce qui est assez surprenant, c’est la diversité des mis en cause. Il y avait des personnes connues des services de police. Mais pas seulement. Il y en avait aussi, jeune ou moins jeune, qui n’était absolument connu de nos services et de la justice. Mais ce sont des gens qui sont mis dans ce trafic au vue des profits générés qui étaient plutôt lucratifs."

Les investigations se poursuivent. Un grand nombre de témoins consommateurs ont été entendues. "Ils feront l’objet d’une procédure a dominante sanitaire en maison de la justice et du droit" confirme André Merle.