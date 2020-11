Trafic de PTC : deux jeunes majeurs condamnés à 9 et 12 mois de prison avec sursis

Deux jeunes de 19 ans écopent de neuf et douze mois de prisons avec sursis, au Tribunal correctionnel de Caen. Ils ont été jugés coupable ce jeudi 19 novembre de trafic et de consommation de stupéfiants. De janvier 2019 à juin dernier, les hommes ont revendu du PTC, mais aussi de l'héroïne et de la cocaïne à une trentaine de personnes sur l'agglomération caennaise.

Arrêtés en juin et placés en garde à vue

Le PTC, alias "Pête ton crâne" ou "Buddha Blue", est une drogue de synthèse sous forme liquide. Elle se consomme avec une cigarette électronique et peut provoquer des malaises. On la retrouve dans les sacs de certains lycéens normands. En juin, les Gendarmes d'Evrecy et la brigade de recherche de Caen sont remontées jusqu'aux deux jeunes majeurs, à la tête du trafic, mais aussi à une dizaine d'autres revendeurs.

Les dealers ont d'abord commencé à acheter de la marchandise pour leur "propre consommation personnelle", ont t-ils expliqué devant le Tribunal. C'est ensuite que leur business s'est mis en place. Les jeunes majeurs se disent aujourd'hui conscients des dangers de cette drogue. "C'est une erreur qu'il ne fallait pas faire, mais il est compliqué de sortir de tout ça", a déclaré l'un d'entre eux.

Demande de "se soigner"

Les deux jeunes hommes ont arrêté leur trafic. Le premier dit avoir stoppé sa consommation de stupéfiants. Il est suivi par un service d'addictologie. L'autre devra faire de même, à la demande du Tribunal correctiennel.