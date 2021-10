Trafic de stupéfiant : cocaïne, cannabis, ils s'approvisionnaient en Suisse pour revendre en Savoie

Une belle prise pour la Brigade de Recherches de Chambéry ! Après un an et demi de traque, les gendarmes savoyards ont interpellé sept individus, tous âgés d'une vingtaine d'années. Ils s'approvisionnaient en Suisse pour revendre cocaïne et cannabis en Savoie.

Sept individus, tous âgés d'une vingtaine d'années ont été interpellés mardi dernier, le 12 octobre, par la Brigade de Recherches de Chambéry après un an et demi de traque. Ils trafiquaient de la drogue, principalement du cannabis et de la cocaïne. Le mode opératoire était bien rodé. Les individus s'approvisionnaient en Suisse pour revendre les substances illicites dans l'avant pays savoyard et le sud de Chambéry.

Une arme de poing retrouvée au domicile

Lors de la perquisition, 1,5 kg de cannabis et 4 grammes de cannabis, ont été retrouvés ainsi qu'une arme de poing, 8.000 euros et des faux billets. Trois voitures, du matériel informatique et des produits de luxe ont notamment été saisis.

Une enquête a été ouverte par les juges d'instructions de Chambéry. Trois d'entre eux sont en détention provisoire et quatre sont sous contrôle judiciaire.