Trafic de stupéfiants : une douzaine de personnes interpellées à Colmar

Une douzaine de personnes ont été interpellées en début de semaine à Colmar. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à un vaste trafic de stupéfiants.

Le GIGN, un hélicoptère, 160 policiers et gendarmes... Les enquêteurs ont déployé de gros moyens lundi et mardi dans les quartiers ouest de Colmar pour démanteler un réseau de trafiquants d'héroïne et de cocaïne, a-t-on appris ce jeudi.

Un an de planques

Cette opération, menée conjointement par la police et la gendarmerie, a débouché sur une douzaine d’interpellations. Les enquêteurs préparaient ce coup de filet depuis un an. Un an de planques et de traque.

1,5 kilo d'héroïne a été saisi. Les enquêteurs ont aussi identifié 150 consommateurs réguliers dans tout le Centre Alsace.

"Apporter plus de sécurité aux habitants"

Le procureur de la République de Colmar Christian de Rocquigny du Fayel se félicite de ce coup de filet, qui va "apporter plus de sécurité aux habitants" des quartiers concernés.

25 euros le gramme d'héroïne

Ce trafic générait en effet de la "délinquance périphérique", parce que "pour se fournir en héroïne à 25 euros le gramme, pour deux grammes il faut se procurer 50 euros, ça veut dire qu'il faut aller prendre un sac dans des conditions illégales, commettre des cambriolages, il y a tout ça derrière. Au cours de l'année 2016, une tonne et demie de résine de cannabis a été saisie dans l'agglomération de Colmar."

Un chef de réseau de 26 ans

Parmi les individus interpellés, plusieurs ont déjà été déférés devant le parquet de la ville. Quatre le seront encore ce vendredi matin : le chef présumé du réseau, âgé de 26 ans et déjà connu de la justice pour des violences, et trois de ses complices.