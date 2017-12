Six personnes ont été jugées ce mardi devant le tribunal correctionnel de Bastia pour avoir cultivé des plants de cannabis et revendu une partie. Il s'agissait au départ de simples dépannages entre consommateurs, mais cela s'est ensuite transformé en une vaste culture développée dans un appartement.

Parmi les prévenus, deux professeurs du conservatoire national de musique de Bastia. Les six hommes ont écopé de peines allant de six mois à deux ans de prison ferme, ainsi que la confiscation des scellés. Des condamnations plus clémentes que celles qui avaient été requises par le ministère public, à savoir des peines allant de un an à trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Tels qu'ils ont été relatés par le tribunal, les faits font état d'un trafic de cannabis parti de simples dépannages entre consommateurs. Cela se serait ensuite transformé en une vaste culture développée dans un appartement du centre-ville de Bastia.

Où commence le trafic ?

Le « dépannage », c'est tout le problème de cette affaire, selon Maître Hugo Imperiali, l'avocat de Karim Toujri, l'un des six prévenus. « Le trafic commence déjà dans un optique de dépannage, si je vous donne des stupéfiants consommés à titre gratuit c’est un trafic, on essaie de faire passer un dossier très moyen comme un gros… nous sommes à Bastia on essaie de faire un exemple en essayant peut-être de changer de politique pénale, la jurisprudence est ce qu’elle est, elle correspond aux faits et justice est passée ce soir ! Mandat de dépôt pour tout le monde notamment une personne qui a des soucis de santé très graves, c’est totalement inconcevable pour ce type de faits. »

"Ramener le dossier à sa juste proportion "

Durant l'audience, la question a d'ailleurs souvent été de savoir s'il s'agissait vraiment d'un trafic de stupéfiants. Selon Maître François Fabiani, l'avocat de Joseph Garbani, l'un des prévenus, c'est une affaire qui a été malicieusement gonflée. « Il s’agissait pour nous manifestement d’une _réunion de consommateurs qui ne se connaissaient pas, sans clients, sans butins, sans train de vie somptuaire_, aucun des éléments qui servent à caractériser le trafic de stupéfiants. Nous sommes contents d’avoir été entendus par le tribunal qui a ramené le dossier à sa juste proportion. Là c’était un groupe particulièrement hétéroclite, beaucoup de prévenus ne se connaissaient pas, c’est une lecture qui était compliquée pour nous, nous contesté et nous avons été entendus, c’est une satisfaction ! »