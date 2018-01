Les gendarmes de l'Hérault ont arrêté deux hommes soupçonnés d'être des trafiquants de drogue et saisi 68 kg de résine de cannabis. Les deux suspects sont en prison en attendant d'être jugés.

Hérault, France

Deux individus âgés de 46 et 42 ans ont été interpellés dimanche 21 janvier à Montady et à St-Jean-de-Védas par les gendarmes de la section de recherches de Montpellier et ceux de la brigade des recherches de Béziers.

Ils étaient appuyés par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Béziers.

68 kg de résine de cannabis, 2.500€ et 3 véhicules ont été saisis. Les deux mis en cause ont été incarcérés en attendant la date de leur procès.