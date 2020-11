Trafic de stupéfiants à Rennes : 75.000 euros et 11 kilos de drogue ont été saisis

Une vaste opération de police a mené à l'interpellation de 16 personnes ce mardi 17 novembre, principalement à Rennes mais aussi à Saint-Malo et "ailleurs en Ille-et-Vilaine" a précisé ce mercredi 18 novembre, le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Ces 12 hommes et quatre femmes âgés de 27 à 60 ans sont soupçonnés d'être au cœur d'un trafic de stupéfiants. Neuf de ces personnes ont des antécédents judiciaires.

Pas moins de 11 kilos de drogues ont été saisis. © Radio France - Benjamin Fontaine

Pas moins de 120 policiers dont 30 du Raid sont intervenus au petit matin. Ils ont saisi 75.000 euros en argent liquide, mais aussi des pistolets airsoft, un peu plus de huit kilos de cannabis, plus de deux kilos de cocaïne et plus de 700 grammes d'héroïne. Des voitures ont été confisquées et des comptes bancaires sont en train d'être épluchés par le groupe interministériel de recherche.

Une affaire "de haut de panier"

Les suspects sont toujours en garde à vue et le procureur de la République ne souhaite pas en dire plus sur le possible rôle jouer par chacun d'entre eux. Pour le directeur départemental de la sécurité publique en Ille-et-Vilaine, François Angelini, il s'agit d'une "échauffement" pour la police qui travaille en ce moment à la résolution d'autres affaires de ce type. "Celle-ci est dans le haut du panier", ajoute François Angelini. Cette opération est l'aboutissement de six mois d'enquêtes.