Trafic de stupéfiants à Rennes : trois condamnations, six personnes toujours incarcérées

Ce sont les premières condamnations dans cette affaire de trafic de stupéfiants. Vendredi 20 novembre, trois personnes ont été condamnées à des peines allant de 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire à 12 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rennes.

Un peu plus tôt dans la semaine, les forces de police avaient interpellé 18 personnes en Ille-et-Vilaine, âgées de 27 à 60 ans. Elles sont soupçonnées d'appartenir à un vaste réseau de trafiquants de drogue. Plusieurs milliers d'euros en liquide, cannabis, cocaïne et héroïne ont été saisis.

Un jugement renvoyé au 1er février 2021

Six autres personnes restent incarcérées dans l'attente de leur jugement, indique dans un communiqué le procureur Philippe Astruc. Ces "six hommes ont été déférés à l'audience de comparution immédiate pour répondre de faits de trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs ; une femme a été poursuivie pour les faits de non justification de ressources en lien avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants" précise le procureur. L'affaire est renvoyée au 1er février 2021.

Les six autres personnes mises en causes, dont deux femmes, ont fait l'objet de convocations en vue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en mai 2021 et une autre femme a fait l'objet d'une ordonnance pénale.

Pas moins de 120 policiers dont 30 du Raid étaient intervenus mardi au petit matin. Ils ont saisi 75.000 euros en argent liquide, mais aussi des pistolets airsoft, un peu plus de huit kilos de cannabis, plus de deux kilos de cocaïne et plus de 700 grammes d'héroïne. Des voitures ont été confisquées et des comptes bancaires épluchés par le groupe interministériel de recherche. Une affaire qui fait partie du "haut du panier", avait alors précisé le directeur départemental de la sécurité publique en Ille-et-Vilaine, François Angelini.