Le RAID et d'autres unités de la police ont procédé à plusieurs interpellations la semaine dernière dans l'ouest toulousain. Une quinzaine de personnes ont été arrêtés, huit incarcérées le week-end dernier. De la drogue, mais aussi du cash et des armes ont été saisis lors des perquisitions.

Trafic de stupéfiants à Toulouse et l'ouest toulousain, un réseau démantelé

L'opération a eu lieu le mardi 16 novembre à Toulouse, Colomiers et Tournefeuille. En tout 14 interpellations dan le cadre d'une enquête contre un vaste trafic de stupéfiants dans la région toulousaine. Huit de ces 14 personnes ont été déférées et écrouées entre le 19 et le 20 novembre.

Kalashnikov et milliers de billets

Lors des arrestations, ont été saisis trois kilos de cocaïne, 10 kilos de résine de cannabis, près de 100.000 euros en liquide ainsi que des armes de poing et des fusils d'assaut type kalashnikov.

Lors des perquisitions, les policiers ont par la suite récupéré également 200 cartouches de cigarettes de contrebande, une dizaine d'ordinateurs ou appareils multimédias volés dans des sociétés ainsi que deux voitures puissantes servant au transport des matières recélées.