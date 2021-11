Trafic de stupéfiants : ce n'était pas de l'huile piquante pour pizza, mais bien de la poudre blanche !

Les gendarmes du Gard viennent de faire tomber un réseau de stupéfiants bien particulier : le revendeur proposait un "bonus" en supplément de la pizza. Et quel supplément !

Un supplément pour la pizza ? Mieux valait être au fait, pour ne pas tomber de sa chaise. C'est un trafic de stupéfiants assez original que viennent de faire tomber les gendarmes de Bagnols-sur-Cèze (Gard). Dans le secteur d'Uzès, ils ont remonté un réseau jusqu'à deux hommes, dont l'un gérait une pizzéria. Ils proposaient aux clients un supplément pour leur pizza, lors des commandes par téléphone.

Évidemment, précisent les gendarmes, "ce n'était pas de l'huile piquante ou un œuf qui" était "fourni en supplément, mais de la poudre blanche".

Les deux hommes ont été arrêtés mardi dernier et placés en garde à vue. La perquisition a permis de saisir de l'argent liquide, des armes et de la cocaïne.

Ils sont condamnés à un an et six mois de prison ferme.