Démantèlement d'un trafic de stupéfiants dans les Combrailles : de la prison ferme pour les trois prévenus

Clermont-Ferrand, France

Pour cette audience, deux des prévenus comparaissent libres à la barre, le 3ème est détenu dans son box. Ce dernier est jugé pour être à la tête de ce trafic de cannabis dans le secteur de Manzat, qui aurait alimenté la zone pendant plusieurs mois jusqu'à la semaine dernière, les deux autres soupçonnés d'être de simples revendeurs.

A la barre les deux jeunes libres reconnaissent leur consommation de drogue et ne cachent pas non plus leur rôle de revendeurs dans ce trafic. "Je suis étudiant, je ne voulais plus de l'aide de mes parents pour vivre" explique le plus jeune, 23 ans, étudiant en 3ème année de STAPS. Lui et son collègue reconnaissent les faits qui leur sont reprochés et accusent aussi le détenu d'être à la tête de ce trafic, malgré la crainte de représailles.

La tête de réseau nie les faits

"Ce n'est pas vrai! "rétorque la présumée tête de réseau. L'homme, déjà condamné pour d'autres faits, nie tout et n'est guère loquace. Ce qui a le don d'agacer le président : "on en saura pas beaucoup plus aujourd'hui" lâchera à plusieurs reprises le magistrat.

"_Vous ne parlez pas mais vous écriv_ez" continue le président. Effectivement, parmi les griefs reprochés au détenu, une inscription sur un mur de sa cellule de garde à vue. L'individu avait écrit son diminutif et juste à côté, la mention "ne parlera pas".

Un mutisme de circonstance et donc confirmé à l'audience qui ne le servira pas. Son avocat, commis d'office, ne pourra pas faire grand-chose, soulignant pourtant "une enquête basée uniquement sur des témoignages contre mon client".

Au final, l'homme, soupçonné d'être la tête du réseau, sera condamné à 24 mois de prison dont 6 avec sursis avec mise à l'épreuvre, les deux revendeurs, eux, à 18 mois dont 12 avec sursis.

Par ailleurs un autre dossier "stups", dans lequel également trois individus étaient jugés en comparution immédiate, a été renvoyé au 7 juin prochain. L'un des prévenus a demandé un délai pour préparer sa défense. Jusqu'à cette date, tous trois seront maintenus en détention.