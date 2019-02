Trafic de stupéfiants : des interpellations et des saisies en hausse en 2018 à Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Le trafic de stupéfiants en augmentation à Saint-Etienne en 2018. La police a recensé 120 faits pour "trafic et usage" l'an dernier (contre 103 en 2017) et 80 concernent la ville de Saint-Étienne. Plus de 800 usagers ont également été interpellés. En tout, en 2018, 26 kilos d’héroïne ont été saisis, 67 kg de cannabis, 18 kilos d'herbe et 21 kg de cocaïne. Près de 100 000 euros d'avoirs ont été confisqués.

L'année 2018 a également été marquée par le démantèlement de deux gros trafics : celui de la rue Neyron en mars (240 transactions par jour, 17 interpellations) et celui de février dernier (22 personnes interpellées dans le quartier de Beaubrun-Tarentaise).

Depuis six ans, l’héroïne a fait sont retour à Saint-Etienne, alors que cette drogue avait totalement disparue : ce sont des ressortissants albanais qui ont le monopole de ce type de trafic. L'an dernier sept affaires ont été démantelées, 16 Albanais interpellés.

Le commissaire Frédéric Gonon, chef de la sûreté départementale de la Loire, adjoint en charge de l'investigation Copier

Enfin, la police tient à souligner qu'elle reçoit de nombreux courriers de riverains pour signaler des trafics de drogue. Et si rien ne semble bouger en apparence, c'est que le travail d'enquête est parfois long. Treize mois, par exemple, pour la rue Neyron.