Trafics de stupéfiants : les policiers des Deux-Sèvres désormais épaulés par le chien Diesel

Depuis début juillet, le commissariat de Niort compte un nouveau venu : Diesel, un berger belge malinois, chargé d'aider à la recherche des stupéfiants. "C'est un chien qui était à la SPA. A un an, il a été recruté par la police au vue de ses qualités en recherche de matières. Il est très joueur, très persévérant à vouloir trouver son jeu. Pour lui la recherche de produits, c'est chercher son jeu", raconte Damien, son maître. Après trois mois de formation au sein du centre national de formation cynotechnique, Diesel a été affecté avec Damien au commissariat de Niort.

Un outil supplémentaire

Le berger belge malinois peut trouver cannabis, cocaïne, héroïne et même les produits synthétiques. "Cette unité canine va être un appoint et un complément nécessaire et très efficace à la fois pour mener des opération préventives mais aussi pour les perquisitions des domiciles, des caves, des dépendances...", estime Bertrand Baud, le directeur départemental de la sécurité publique des Deux-Sèvres. Cela permettra aussi au commissariat d'être plus autonome. "On ne peut pas utiliser de manière permanente les unités canines des autres départements, de la gendarmerie ou des douanes", indique le DDSP.

On a un bilan très positif

La lutte contre les trafics de stupéfiants dont le bilan est "très positif", selon les mots du procureur de la République de Niort Julien Wattebled avec une augmentation des interpellations, des saisies de produits stupéfiants et des avoirs criminels. Augmentation aussi du nombre d'affaires jugées. "On a doublé sur le premier semestre 2022 le nombre d'affaires jugées et surtout on a déjà réalisé 20 comparutions immédiates avec des peines très importantes qui vont jusqu'à cinq ans d'emprisonnement dans plusieurs dossiers".

La justice qui travaille aussi sur d'autres types de sanctions comme l'interdiction de paraitre dans le département ou dans une ville "pour casser les dynamiques de groupe. On va essayer de faire en sorte que certaines personnes qui vont entrainer notamment les plus jeunes en leur disant qu'ils peuvent avoir de l'argent facile, on les évacue du territoire", précise le procureur.