Trafic de stupéfiants : six individus incarcérés, neuf placés sous contrôle judiciaire en Haute-Saône

Les gendarmes ont interpellé quinze personnes ce lundi 27 mars dans l'est du département de la Haute-Saône. Entre Vesoul, Lure et Héricourt. Toutes soupçonnées de participer à un trafic de drogues, cannabis, cocaïne et d'héroïne. Elles ont toutes été mises en examen pour trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et non justification de ressources.

ⓘ Publicité

Parmi les individus interpellés, six ont été placés en détention provisoire, neuf autres sont sous contrôle judiciaire. Ils ont entre 25 et 50 ans. Et ont été présentés à un juge d'instruction.