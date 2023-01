Trafic de stupéfiants : trois personnes interpellées à Niort, plusieurs kilos saisis

Une importante saisie de drogue à Niort. 3,8 kilos de cannabis, 191 grammes d'héroïne, 32 grammes de cocaïne et plus de 10.000 euros ont été découverts par les policiers. L'affaire démarre ce vendredi 6 janvier lors d'un contrôle de la BAC. Deux hommes sont contrôlés rue de Ribray, près du quartier du Clou Bouchet. L'un d'eux tente de s'échapper avec un sac de sport, jette le sac et se cache dans les buissons. Mais il est finalement rattrapé et le sac retrouvé. A l'intérieur, un peu de drogue et de l'argent.

Procès en mars

Le lendemain, samedi 7 janvier, l'enquête permet d'identifier un appartement, quartier de la Tour Chabot : l'appartement "nourrice". C'est là que les policiers trouvent l'essentiel des stupéfiants. Une femme de 22 ans est interpellée. Elle est passée en comparution immédiate ce lundi 9 janvier avec les deux jeunes mis en cause dans cette affaire, âgés de 24 et 26 ans et venant de Meaux en région parisienne. Le procès a été renvoyé en mars. En attendant l'audience "la nourrice" est laissée libre mais les deux hommes restent en prison.