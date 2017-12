Cagnes-sur-Mer, France

Une opération de gendarmerie est en cours dans les Alpes-Maritimes, près de Polygone Riviera , chemin du Malvan, dans une zone où sont installés plusieurs dizaines de caravanes qui abritent des gens du voyages.

Une opération qui concerne un trafic de stupéfiants. Les gendarmes sont mobilisés sur Cagnes-Sur-Mer. Ils recherchent les auteurs présumés de ce trafic. Tout se passe dans le calme.

Le dispositif de gendarmerie est important avec des gendarmes encagoulés et des mitraillettes.

Le colonel Grégory Vinot nous parle de cette opération : "On préfère mettre le paquet pour que tout se passe bien. On évolue la menace et on met les forces nécessaires sur le terrain. C'est un trafic de stupéfiant, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Nous allons arrêter des personnes, et les placer en garde à vue."