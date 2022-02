Trafic de tabac : nouveau record pour les douaniers sur le port

C'est lors d'un contrôle de routine que les douaniers ont mis la main sur cette cargaison en provenance des Pays-Bas. Mercredi, en fin de matinée, ils ouvrent les portes d'une remorque en attente de chargement pour l'Irlande. Il 'agit d'une remorque non-accompagnée, c'est-à-dire déposée par une société de transport, dont on ignore l'identité. Elle était supposée contenir des fournitures de bureau, mais des palettes enveloppées dans du film opaque mettent la puce à l'oreille des douaniers.

Valeur marchande : près de 5 millions d'euros

Ils décident donc d'inspecter plus en profondeur cette cargaison. Et c'est là qu'ils découvrent plus de 49 000 cartouches de cigarettes : 9,9 tonnes de tabac de contrebande. La valeur marchande est estimée à près de 5 millions d'euros. Pour les douanes, cette saisie témoigne d'un trafic régulier de tabac. C'est aussi une des conséquences de l'essor des relations économiques entre le Cotentin et l'Irlande : les malfaiteurs aussi profitent de ces routes commerciales.

Il y a tout juste un an, là encore à l'embarquement pour l'Irlande, les douanes du port de Cherbourg avaient intercepté 5,6 tonnes de cigarettes frauduleuses cachées dans des cuves de métal.