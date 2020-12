Trafic de terres polluées à Vaujours : après sa garde à vue, le maire se défend

Après les mises en examen, la semaine dernière, du chef de la police municipale et de l'ex-directeur des services de Vaujours (Seine-Saint-Denis), dans une affaire de trafic de terres polluées, le maire de la commune, Dominique Bailly (LR), entendu lui aussi par les enquêteurs, se défend.

Dans un communiqué, publié ce mardi 15 décembre 2020, le maire de Vaujours (Seine-Saint-Denis) se défend et s'explique sur l'affaire du trafic de terres polluées qui secoue sa commune depuis la semaine dernière.

À l'issue d'une vaste enquête sur l'enfouissement illégal de déchets du chantier du Grand Paris, le chef de la police municipale et l'ex-directeur des services de la ville de Vaujours ont été mis en examen, le 11 décembre. Ces deux responsables sont poursuivis pour "extorsion en bande organisée et tentative, associations de malfaiteurs, trafic d'influence et différentes atteintes à l'environnement". En clair, ils sont soupçonnés d'avoir permis l'enfouissement de terres polluées dans un terrain agricole appartenant à cette commune de 7.000 habitants.

Le maire se défend

C'est un agriculteur, spécialisé dans la dépollution, qui a donné l'alerte après avoir été agressé et avoir vu son matériel incendie, selon une source proche de l'enquête, citée par l'Agence France Presse. Selon cette même source, une société de terrassement a déposé des déchets bruts pendant deux ans sur un de ses terrains. Cette société, basée dans le 93, appartient à des personnes liées au grand banditisme qui gagnait jusqu'à 60.000 euros par jour grâce aux gravats déversés illégalement par ses camions.

Le maire de Vaujours, Dominique Bailly (LR) a également été placé en garde à vue. Elle a été levée jeudi dernier et l'élu ne fait l'objet d'aucune poursuite. Dans le communiqué de presse, publié ce mardi, il explique avoir "répondu en toute transparence aux questions posées par les enquêteurs". Le maire assure que la municipalité avait exigé que les terres de remblaiement concernées, celles du Pré aux Saules et du Parc aux Bœufs soient "inertes", c'est à dire "neutres, végétales et exemptes de toute pollution".

La commune "victime"

"Dans ce dossier, la commune de Vaujours avait diligenté des études de sols pour vérifier qu'il n'y avait pas de pollution et les résultats étaient, alors, rassurants", poursuit le communiqué. "Dans une commune, les services ont la charge de la préparation des dossiers pour aider les élus à la prise des décisions. _Dans ce dossier, Monsieur le Maire assume toutes ses décisions_. Cependant, il ne prétend pas détenir toutes les subtilités techniques pour déceler les failles des éléments portés à sa connaissance".

Enfin le communiqué précise que le maire travaille avec ses services et ses avocats pour "défendre la commune via une plainte avec constitution de partie civile... car s'il s'avère qu'en effet une entreprise a commis une infraction, alors la commune en est victime".