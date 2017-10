Trafic de voitures d'occasion maquillées : nouveau démantèlement en Essonne

Un nouveau trafic de voitures d'occasion "maquillées" vient d'être démantelé en Essonne. Il porte sur plus de 1.000 véhicules dangereux, revendus à des particuliers alors qu'ils n'auraient jamais dû se retrouver sur les routes. Derrière ce trafic, 26 garagistes et un expert véreux.

L'an dernier, un précédent trafic avait été démantelé, suite au décès d'une jeune homme qui roulait à bord d'une voiture épave sans le savoir.

En novembre 2016, déjà, trois hommes comparaissaient devant le tribunal d’Evry : un garagiste, un expert et un épaviste, soupçonnés d’avoir causé la mort d’un jeune homme dans un accident de voiture. C’est son ami qui conduisait le véhicule, qu’il venait d’acheter quelques jours plus tôt au garagiste. Après expertise et contre-expertise, l’enquête indiquait que l’l'essieu arrière de la Clio était à peine fixé, les soudures des pièces grossières, et l'état général de la carrosserie « ne permettait pas de rouler en sécurité à plus de 40 km/h. » Les deux jeunes roulaient, sans le savoir, dans une épave roulante. Une parmi les 5.000 véhicules accidentés, remis en circulation en Ile de France.

Les trois professionnels véreux ont écopé de peines de prison en première instance : l'expert, qui avait délivré un certificat de remise en circulation de complaisance pour la voiture, a écopé de quatre ans de prison, dont deux avec sursis, et 20 000 euros d'amende. L'épaviste, qui avait mal réparé la voiture, a été condamné à trois ans de prison dont dix-huit mois avec sursis. Enfin, le garagiste, qui a vendu le véhicule : un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende.

Tous trois ont fait appel de leur jugement.