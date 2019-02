Trafic de voitures démantelé : 6 personnes, dont le boxeur Cyril Léonet, placées en détention provisoire

Limoges, France

Dans l'enquête sur le présumé trafic de voitures volées depuis le Limousin, démantelé mardi, six personnes ont été placées en détention provisoire, parmi lesquelles le champion de boxe limougeaud Cyril Léonet, incarcéré dans la nuit de vendredi à samedi.

En fait, sur les 17 personnes interpellées mardi, quinze avaient été placées en garde à vue. A l'issue de celles-ci, 8 personnes avaient été déférées vendredi devant le magistrat instructeur et mises en examen. Deux d'entre elles font l'objet d'un contrôle judiciaire et les six autres ont donc été placées en détention provisoire.

Le boxeur Cyril Léonet (ici en avril 2018) fait partie des six personnes incarcérées © Maxppp - Thomas Jouhannaud

Les personnes mises en examen sont notamment soupçonnés de vol et recel de véhicules mais aussi de blanchiment et de fraude fiscale.

Le Procureur de Limoges, Bruno Robinet, avaient demandé le placement en détention de la plupart des personnes mises en examen. "_La logistique que suppose ce type d'infraction requiert un niveau d'organisation tel qu'_on peut parler d'une bande organisée" , précisant qu'on était potentiellement en présence d'un trafic de véhicules volés portant sur plusieurs centaines de milliers d'euros. L'enquête devra bien sûr établir le degré de responsabilité de chacune des personnes mises en cause. Les enquêteurs s'intéressent également à la façon dont l'argent issu du trafic a pu être blanchi.