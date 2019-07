Trafic démantelé à Valence : 13 kilos d'héroïne et 3 kilos de cocaïne saisis

Valence, France

C'est un minutieux travail de quatre mois d'enquête de la section de recherches de Grenoble et du groupement de gendarmerie de la Drôme qui a permis ce résultat exceptionnel. Lors du démantèlement en février dernier d'un trafic de cocaïne transportée par des mules via le TGV jusqu'à Valence, les gendarmes découvrent qu'il existe un autre trafic. Une filière différente avec des voitures ordinaires circulant sur l'autoroute et faisant des trajets réguliers entre les Pays-Bas et Valence.

Une voiture garée sur un parking en guise de "grenier"

Ce mardi 2 juillet au petit matin, les gendarmes déclenchent une grosse opération avec l'appui des unités PSPG et d'équipes cynophiles. Le véhicule arrivant du nord de l'Europe est intercepté avec 1,5 kilo de cocaïne sous le levier de vitesse. Simultanément, cinq personnes sont interpellées sur Valence (quartier Fontbarlettes et avenue Victor Hugo) et sur Portes-lès-Valence et Bourg-lès-Valence. Au domicile de l'un des suspects, 600 grammes supplémentaires sont découverts.

Et surtout, dans une voiture poussiéreuse garée sur le parking d'un hôtel, se trouvent 13,3 kilos d'héroïne dans des sacs, près de 800 grammes de cocaïne, une kalachnikov, un fusil à pompe et trois armes de poing. C'est ce véhicule qui servait de "grenier", de lieu de stockage de la drogue.

Les deux importateurs et les deux organisateurs présumés du réseau ont été écroués. Ces personnes âgées de 25 à 37 ans avaient déjà des casiers judiciaires chargés, déjà pour des affaires de drogue. La cinquième personne interpellée a été remise en liberté.