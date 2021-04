Sept individus ont été interpellés cette semaine après le démantèlement d'un vaste trafic de drogue entre la Guadeloupe et le Vaucluse. Une quarantaine d'armes, des kilos de stupéfiants, de l'argent liquide et deux serpents ont été saisis par la brigade de recherches d'Avignon.

Un trafic démantelé entre la Guadeloupe et le Vaucluse, 37 armes, de la drogue et deux pythons saisis

Un important trafic de stupéfiants entre le Vaucluse et la Guadeloupe a été démantelé cette semaine par la brigade de recherches d'Avignon. Sept individus ont été interpellés mercredi à L'Isle-sur-la-Sorgue et Bédarrides dans le cadre d'une opération conjointe avec la police judiciaire. Ils passent en comparution immédiate ce vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel d'Avignon.

Les gendarmes ont mis la main sur 37 armes, des munitions, et plusieurs kilos de stupéfiants : 8 kg d'herbe, près de 3 kg de résine, et quelques grammes d'héroïne, de cocaïne et d'ecstasy.

La brigade de recherches d'Avignon a aussi saisi deux pythons dont une espèce protégée, le bivittatus. Ils ont été placés en gardiennage. Au cours de leurs perquisitions, les enquêteurs ont aussi découvert 24.000 euros en liquide et du produit de coupe.