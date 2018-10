Le trafic des TER est interrompu entre Nantes et Clisson ce jeudi matin. Un train a déraillé des voies de garage à la sortie de la gare de Nantes. Il était heureusement vide.

Le trafic des TER est très perturbé entre Nantes et Clisson

Les trafic des TER à l'arrêt, ce jeudi matin entre Nantes et Clisson. En sortant des voies de garage pour rejoindre la gare de Nantes, un train vide a déraillé.

Trafic très perturbé

Résultat, plus aucun train ne part pour Clisson et La-Roche-sur-Yon dans un sens et pour Nantes dans l'autre. La circulation a pu reprendre pour les trains qui étaient déjà partis des deux gares mais sur une seule voie.

🚦Un train bloque les voies à l'entrée de #Nantes, sur l'axe #Nantes<>#Clisson<>#LaRoche. Le @reseau_tan peut vous aider dans vos déplacements à proximité de #Nantes. Les équipes s'organisent pour assurer tous vos trajets. — TER Pays de la Loire (@TERPays2LaLoire) October 18, 2018

Difficile pour l'instant de savoir quand il y aura un retour à la normale mais ce ne sera de toute façon pas avant 10h.