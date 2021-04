Trafic des trains perturbé entre Lille et Douai à cause d'un bloc de béton sur les rails

Le trafic des trains est perturbé entre Lille et Douai à cause d'un bloc de béton, d'une plaque en tôle et d'un guidon de vélo présents sur les rails en gare de Pont-de-Deûle, sur la commune de Flers-en-Escrebieux. Ces obstacles auraient été déposés par des jeunes. La police s'est rendue sur place.