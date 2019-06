Trafic ferroviaire interrompu entre Paris et Caen à cause des orages

Les orages se sont abattus cette nuit ici ou là en Normandie. Des inondations ont notamment été constatées dans le Pays d'Auge et l'Orne. Un glissement de terrain s'est aussi produit entre Lisieux et Mézidon entraînant l'interruption des trains entre Paris et Caen.