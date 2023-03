Trafic ferroviaire perturbé au Pays basque

Rien avoir avec les manifestations pour s'opposer à la reforme des retraites. Mais le trafic ferroviaire est totalement interrompu au Pays basque ce lundi 20 mars 2023. Un homme s'est jeté sur un train vers 7 h 15 à Bayonne à hauteur du quai de l'Amiral Bergeret.

Pas de TGV ni de TER entre Bayonne et Hendaye, mais aussi entre Bayonne et Pau et Bayonne vers Saint-Jean-pied-de-Port. Le trafic devrait, selon la SNCF, reprendre avant la fin de matinée. Les passagers sont pris en charge par des bus et des taxis.