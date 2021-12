Trafic : gros bouchon sur l'Autoroute A10 après un accident à Saran

Un accident impliquant deux véhicules s’est produit en milieu d’après-midi sur l’A10 au nord d’Orléans, en provenance de Paris et en direction de Tours et Vierzon, au niveau de la bretelle de sortie d’Orléans nord (n°14). Selon les pompiers, il y a quatre blessés : 2 hommes de 38 et 32 ans, 1 femme de 37 ans et un bébé de 9 mois.

Gros bouchons sur cet fin d'après-midi

Cet évènement occasionne une forte perturbation du trafic, la circulation ne se faisant plus que sur une seule voie dans le sens Paris/ Province, et la bretelle de sortie d’Orléans Nord a été fermée.

Pour les usagers qui se rendent à Tours ou à Vierzon, une sortie est conseillée à Artenay (n°13) en amont de l’accident pour contourner la zone. Les automobilistes pourront ensuite rejoindre l’A10 à Orléans nord (n°14) par la bretelle d’entrée, qui est située en aval de la zone d’accident, et toujours accessible.