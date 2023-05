Trafic international de pibales : dix personnes poursuivies par la justice

27 personnes arrêtées lors de l'opération le 10 mai dernier, 20 personnes placées en garde à vue les jours suivants, dix désormais poursuivies par la justice. Dans un communiqué de presse diffusé ce lundi 15 mai par la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie, la justice a mis un point final à la vaste opération de la juridiction interrégionale Spécialisée (JIRS) de Bordeaux, qui la semaine dernière a abouti au démantèlement d'un réseau organisé de trafic de civelles , -appelées aussi pibales- ces alevins d'anguilles. Mareyeurs, gérants de viviers et pêcheurs ont été places en garde à vue ainsi que plusieurs protagonistes d'origine asiatique en charge de l'exportation clandestine des civelles depuis la région parisienne ou la Belgique vers l'Asie.

ⓘ Publicité

Doubles déclarations de capture

L'enquête a débuté au cours de l'été 2021 sous l'égide du pôle régional environnemental du parquet de Bayonne, puis poursuivie par le parquet de la JIRS de Bordeaux qui a ouvert une information judiciaire en août 2022. Avec l'Espagne, Europol et plusieurs services d'enquête travaillant conjointement, les investigations ont été fructueuses. L'enquête a mis à jour des prélèvements de pibales hors quotas et la dissimulation de l'entourloupe par l'établissement de doubles déclarations de capture. De 2021 à 2023 les enquêteurs estiment à 4,2 tonnes de civelles pêchées hors quotas, représentant un bénéfice de 1,125 million d'euros.

Association de malfaiteurs

Lors des perquisitions 201.750 euros en espèces ont été saisies ainsi que 620.000 euros sur des comptes bancaires. Cinq personnes ont été déférées le 12 mai pour mises en examen des chefs de : "détention ou transport non autorisé en bande organisée d'animal d'espèce non domestique, cession, blanchiment aggravé, participation a une association de malfaiteurs et exportation non autorisée". Cinq membres de la filière d'exportation vers l'Asie, installés à Paris, ont été déférés et leur placement en détention provisoire a été demandée. Le prix du kilo de pibales s'élève entre 700 et 900 euros en France et ne peut être vendu hors de l'Europe. En Chine, le prix s'élève à 5000 euros le kilo.

Pibales nées dans les Caraïbes

Nés dans la mer des Sargasses, au large des Caraïbes, les alevins d'anguilles se laissent porter par le Gulf Stream et traversent l'Atlantique sur des milliers de kilomètres jusqu'à aborder les côtes françaises. Les pibales remontent alors les principaux fleuves, de la Loire à l'Adour. Elles sont traditionnellement pêches dans le Sud-Ouest et au Pays Basque où elles constituent un met de choix. La revente de pibales au marché asiatique a un autre but: elles sont élevées en bassins où la petite civelle de quelques millimètres devient une anguille qui rapporte au vendeur 10 fois le prix d'achat.