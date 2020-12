Trafic international de voiture : des lozériens reconnu coupable d’escroquerie en bande organisée

Dans cette affaire hors normes à l’échelle de la Lozère. Une trentaine de personnes ont été escroqué. Victimes d’une arnaque aux kilométrages. Le trafic à durer deux ans de 2012 à 2014, deux ans durant lesquels les prévenus achetés des voitures en Allemagne trafiqué le compteur avant de vendre les voitures en France. Les voitures des BMW, des Mercedes, des berlines de luxe. Sur le banc des prévenus, le principal suspect reconnaît une erreur et s’excuse, sur le coup, dit-il : "je vivais le moment, sur le coup, je ne me rends pas compte du mal que je pouvais faire aux victimes : aujourd’hui, je comprends". Le principal suspect n’était pas seul, c’était devenu, une entreprise familiale, le frère, la femme, le cousin, tout le monde a été mis à contribution. Pour le procureur, c’est la preuve que tout ce beau monde s’est organisée. Il demande donc que le chef d’inculpation soit retenu, trafic en bande organisée, ça change tout, c’est une circonstance aggravante. Les juges l’ont suivi, et ont insisté sur la nécessité d’indemniser au plus vite et au mieux les victimes.

Une importante opération

En 2014, l’affaire avait fait un grand bruit. Une dizaine personnes avait été interpellée et placées en garde à vue dans le cadre du démantèlement d'un important trafic international de voitures, portant sur plus de 200 véhicules de luxe depuis 2012. Agissant sous-commission rogatoire, police, douane et fisc sont intervenus à Mende, Chanac et Marvejols pour démanteler ce réseau de revente de véhicules ayant des ramifications avec l'Allemagne et le Portugal. Cette importante opération, qui visait au total une dizaine de cibles, a été l'aboutissement de longs mois d'enquête contre ce réseau, dont les membres sont soupçonnés de vols ou de falsifications de voitures à partir de véhicules importés depuis longtemps.