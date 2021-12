Trafic, notamment de faux passes sanitaires, un jeune de Saint-Ambroix mis en examen pour escroquerie

Un habitant de Saint-Ambroix a été mis en examen notamment pour escroquerie et association de malfaiteurs. Il a été placé sous contrôle judiciaire et remis en liberté. Âgé de 18 ans, il revendait des fausses cartes d'identités, des passes sanitaires et même de faux contrôles techniques. Le nombre de faux et le montant de cette escroquerie n'a pas été révélée par le parquet d'Alès, mais cela semble suffisamment important pour qu'il fasse appel de cette décision de le remettre en liberté.

De faux passes sanitaires

La valeur n'attend pas le nombre des années, c'est en tentant d'acheter avec une fausse ordonnance un traitement anti-cancer, revendus sur le net fort cher, (on évoque 5.200€), que le jeune homme se fait attraper. Les investigations, via la téléphonie, permettent aux policiers de découvrir que le Saint-Ambroisien donne dans le faux et l'usage. Faux passe sanitaires, fausses cartes d'identité, de handicapés, feuilles de paie, contrôle techniques y compris dans la vente et l'achat de cannabis.

Un jeune homme inconnu des services

Il venait d'avoir 18 ans et ne s'est pas fait connaître des services. Leurs nombres de faux passes et le montant tiré de ce trafic n'a pas été communiqué, pas plus que le nombre des bénéficiaires. Faux, usage de faux, stup, escroquerie et association de malfaiteurs - son complice voire le commanditaire - est en fuite, 10 ans encourus. Le jeune homme a été placé sous contrôle judiciaire mais le parquet d'Alès conteste cette remise en liberté.