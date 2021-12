Trafic perturbé ce mardi soir sur la ligne SNCF Caen-Paris

Aucun trafic en gare de Caen ( Calvados) ce mardi soir, 7 décembre 2021. Le Nomad censé quitter la gare en direction de Paris à 20h28 est bloqué. En cause un autre train qui un peu plus tôt a heurté des animaux sur les voies entre les gares de Moult et Frénouville. Aucun train ne circule.