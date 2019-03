Trafic perturbé ce mardi matin sur les rails azuréens

Alpes-Maritimes, France

C'est un mardi matin qui commence difficilement pour les usagers des trains azuréens. Le trafic est fortement perturbé, des trains annulés. Pour l'heure : trois trains sont supprimés partiellement, et quatre trains sont retenus en gare, le trafic interrompu. En cause des personnes repérées sur les voies du train du tunnel de cap d'ail. Il pourrait s'agir de migrants selon nos informations. La circulation est donc totalement interrompue entre Monaco et Menton. Le retard est important entre 15 minutes et une heure et demi selon les trains.