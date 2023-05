Trafic perturbé entre Nancy et Strasbourg après le déraillement d'un train de marchandise

Le trafic ferroviaire est perturbé ce mercredi matin entre la Lorraine et l'Alsace. Un train de marchandises a déraillé peu avant 6 heures à Varangéville, en Meurthe et Moselle. L'accident n'a pas fait de blessé mais la circulation des trains a été totalement interrompue entre Nancy et Strasbourg. Plusieurs trains ont été supprimés.

Le trafic a repris depuis 8h30 dans le sens Strasbourg-Nancy. Dans l'autre sens, la caténaire est arrachée. Selon la SNCF, il faudra attendre le début de l'après-midi pour un retour à la normale.