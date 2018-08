Audrieu, France

Aucun train ne circule ce vendredi matin entre Caen et Cherbourg. Ni entre Caen et Rennes.. Le trafic est complètement interrompu suite à un accident. Peu avant 7 heures, un train a heurté une personne à deux kilomètres d'Audrieu (Calvados) . Pas de retour à la normale prévu avant 9h30. Pas de car de substitution non plus pour les usagers qui attendent dans les gares . Seuls 75 passagers qui se trouvaient dans un Intercité entre Bayeux et Paris ont été pris en charge par un car. Les gendarmes sont sur place ainsi que des équipes d'investigation criminelle pour déterminer s'il s'agit d'un suicide, d'un accident ou d'autre chose. Il s'agit de la procédure habituelle.