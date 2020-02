Une personne a été percutée par un train tôt mardi matin à Mauves-sur-Loire, en conséquence le trafic ferroviaire est interrompu entre Nantes et Angers pour les TER et les TGV.

Trafic SNCF interrompu entre Nantes et Angers

La circulation des trains, TGV et TER, a été interrompue mardi matin à 7h15 entre Nantes et Angers en raison d'un accident. Une personne a été percutée par un train en gare de Mauves-sur-Loire, elle est morte. La SNCF estime qu'il faudra environ 2h30 avant la reprise du trafic, c'est le temps nécessaire pour l'intervention des secours, des enquêteurs et des équipes de la SNCF.

En attendant, les TGV à destination de Paris sont déviés par Rennes et des cars de substitution ont été mis en place à Angers pour rejoindre Nantes.