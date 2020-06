Après les orages, trafic SNCF très perturbé ce jeudi matin entre Orléans et Paris

La circulation des trains est très perturbée depuis 7h10 ce jeudi matin sur la ligne Orléans-Paris, indique la SNCF. Les orages qui sont tombés mercredi soir sur l'Essonne ont détérioré le matériel électrique sur les voies entre St-Martin d'Etampes et Brétigny.

Reprise très progressive depuis 8h30

Cela a des conséquences importantes sur la circulation du RER C en région parisienne, et des liaisons Rémi entre Orléans et la capitale. Les trains sont restés bloqués sur les voies, à l'arrêt, pendant près d'1h30. Le trafic rep^rend très progressivement depuis 8h30, annonce la SNCF, "mais il y aura des retards importants. Cela va se faire progressivement car nous avons une sorte de goulet d'étranglement des Transilien, TER et Intercités".

Rappelons que chaque jour, "en temps normal" environ 7000 voyageurs font le trajet Orléans-Paris en train