Trafic SNCF totalement interrompu entre Lyon et Valence après le déraillement d'un train de marchandises

Depuis ce lundi matin, vous ne pouvez plus prendre le train entre Lyon et Valence. La circulation est totalement interrompue. Un train de marchandises, contenant 60 tonnes de matières dangereuses (du Bio-Ethanol), a déraillé vers 4h30 du matin en gare de Sibelin à Solaize (entre Lyon et Vienne).

Plan ORSEC déclenché

Une fuite a été constatée sur l'uin des wagons. Les secours ont réussi à la colmater au bout de deux heures d'intervention. En tout, près de 40 tonnes de Bio-Ethnaol se sont déversées sur les voies. Pour coordonner les opérations, le plan ORSEC (le plan d'Organisation de réponse de sécurité civile) a été déclenché avec 65 pompiers et 22 engins sur place. Objectif : déverser un matelas de mousse pour éviter tout incendie.

Trafic des TER interrompu jusqu'à nouvel ordre

Conséquence principale : il n'y a plus aucun train entre Lyon et Valence depuis ce lundi matin. Les lignes Lyon-Saint-Étienne et Lyon-Marseille sont fermées. L'opération des secours devrait durer toute la journée, selon la préfecture. Le trafic est donc interrompu jusqu'à nouvel ordre.