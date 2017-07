Trafic SNCF : Une voiture sur les voies à Tèche paralyse les TER entre Moirans et Saint-Marcellin

Trafic interrompu depuis 8h00 ce vendredi matin antre Moirans et Saint-Marcellin dans les deux sens. En cause : Un accident de la route, une voiture calcinée, immobilisée sur les voies à Tèche (38). Bilan : Un mort.

Aucun TER ne circule sur l'axe Grenoble-Valence depuis 8h00 ce vendredi. Le trafic est interrompu entre Moirans et Saint-Marcellin dans les deux sens, en raison d'un accident de la route. Une voiture a fait une sortie de route et terminé sa course sur les voies SNCF à Tèche (38), lieu-dit Sarre-loup. Les pompiers confirment que l'accident a fait un mort, le conducteur du véhicule, carbonisé à l'arrivée des secours. L'opération de dégagement du véhicule était toujours en cours à 9h15, précise le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours). Des bus et taxis ont été affrétés dans les gares de Grenoble, Valence, et Saint Marcellin pour acheminer les voyageurs.