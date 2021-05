Trafic sur le darknet : deux interpellations, investigations en Moselle

Une plateforme en français du darknet vient d'être démantelée. Sous le nom de code "Le monde parallèle", elle proposait des produits et services illicites : stupéfiants, faux document, armes, service de piratage de cartes bancaires...

Enquête en Moselle

Une trentaine d'agents des douanes ont travaillé sur cette enquête avec des policiers. Après plusieurs mois d'enquête, ils ont identifié les administrateurs de la plateforme francophone. Les investigations les ont conduits à Paris et dans la région messine, où se trouvait le domicile de l'un des suspects.

Les deux administrateurs du site ont été interpellés, et les enquêteurs ont saisi "divers matériels informatiques, (...), des faux documents, des cartes bancaires et des cartes prépayées, plusieurs milliers d’euros en cryptomonnaies, et des preuves de leurs activités illégales sur le site".

Désorganiser le trafic de drogue qui utilise cette partie cachée d'internet

Dans un communiqué, le Ministère de l'Économie et des finances félicite les douaniers enquêteurs et précise : "Après les démantèlements par la DNRED des plateformes Black Hand, en 2018, et French Deep Web Market, en 2019, cette troisième opération vient porter un nouveau coup sévère au Darknet francophone très affecté par les deux précédentes opérations. Elle devrait notamment désorganiser encore plus profondément le trafic de drogues utilisant cette partie cachée du net pour alimenter le marché français".