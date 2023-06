Trafics de drogue : le maire de Laval demande à Gérald Darmanin de renforcer les effectifs de police

La "délocalisation" des trafics de drogue, loin des grandes agglomérations comme Paris, Lyon ou Marseille, s'explique par la volonté des trafiquants de passer sous les radars de la police , de la gendarmerie et de la justice dans des zones parfois moins pourvues en personnel, ce qui leur permet de prospérer assez vite, au moins au début de leur entreprise.

Des villes moyennes, de la taille de Laval, sont donc de plus en plus confrontées à ce fléau. La principale cité de la Mayenne n'y échappe pas. Les trafics ont tendance à se multiplier et c'est pourquoi le maire Florian Bercault et le député socialiste Guillaume Garot ont écrit à Gérald Darmanin afin de demander des effectifs de police supplémentaires.

"Nous sommes convaincus qu'une présence en proximité est gage d'apaisement. Laval, comme d'autres villes moyennes, est de plus en plus confrontée au trafic de stupéfiants et aux difficultés qui l'accompagnent. Ces événements nous alertent sur la stratégie territoriale à mettre en œuvre pour assurer la sécurité collective" précisent les deux élus dans leur courrier qui souhaitent le renfort de 8 policiers, *"*pour une présence renforcée dans les quartiers" en lien avec la police municipale.