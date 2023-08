Trafics de drogue : "Notre détermination est totale", prévient le procureur de la République d'Ajaccio

Conférence de presse au tribunal d'Ajaccio après la saisie de record de 92 kilos de cannabis et 7 kilos de cocaïne au port de Bastia

92 kilos de cannabis et 7 kilos de cocaïne : le procureur de la République d'Ajaccio, a détaillé la quantité de drogue saisie le mardi 15 août à l'occasion d'une opération menée par la police judiciaire, la BRI et le GIR, à l'arrivée d'un ferry au port de Bastia. Une "saisie record" effectuée après 5 mois d'enquête, précise Nicolas Septe lors d'une conférence de presse ce jeudi.

Entouré de sa substitut ; du directeur territorial de la police judiciaire et du chef du Groupe interministériel de recherches (GIR), le procureur de la République d'Ajaccio est revenu sur l'enquête, démarrée en mai dernier. "Des mois de surveillance, jour et nuit, et de filatures", détaille Nicolas Septe, soulignant "le grand travail de collaboration entre les différents services" qui a aboutit à une saisie "dont les quantités n'avaient encore jamais été atteintes ".

"Lutte longue et difficile"

La barre symbolique des 100 kilos de drogue saisis a ainsi été dépassée. Celle-ci était destinée à être revendue "dans la région d'Ajaccio, à Pietralba et à Porto-Vecchio". Une Porsche Cayenne, où était cachée une partie de la drogue, a également été saisie, ainsi que des armes et 10.000 euros en liquide. Une "faible somme", confirment les enquêteurs, soulignant "la facilité avec laquelle l'argent est blanchi".

"Nous nous intéressons aussi au blanchiment de cet argent sale recyclé sur l'île", précise Nicolas Septe, ajoutant que des "projets de rachats de commerces" ont notamment été identifiés. Les gardes à vue des 7 personnes interpellées mardi ont été prolongées ce jeudi matin. "Certains sont connus de nos services, d'autres pas du tout", a ajouté le procureur, sans détailler davantage les profils des suspects. L'un d'entre eux est un marin du ferry dans lequel était acheminée la drogue.

Depuis septembre 2022, 37 enquêtes préliminaires concernant des trafics de drogue ont été ouvertes, dont 7 ont mené à l'ouverture d'informations judiciaires. "La lutte sera longue et difficile. Notre détermination est totale. L'objectif est de perturber ces trafics de stupéfiant", a conclu le magistrat.