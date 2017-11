Tragique accident de la route à Tinténiac, en Ille-et-Vilaine ce vendredi soir

Vers 20 h 15, ce vendredi soir, trois voitures sont entrées en collision. Un homme est mort sur le coup, il était seul à bord de son véhicule. Huit personnes ont été blessées et transportées au CHU de Rennes. Leur pronostic vital n'est pas engagé. On ne connait pas encore les causes de l'accident.

On se situe sur la route départementale 20, en ligne droite, à hauteur de Tinténiac, en Ille-et-Vilaine, au nord de Rennes, quand vers 20 h 15, trois voitures entrent en collision. L'accident survient à une intersection avec un chemin communal.

On déplore sept blessés, dont des enfants et adolescents, âgés de 10 à 20 ans, transportés rapidement au CHU Pontchaillou à Rennes. Leur pronostic vital n'est en revanche pas engagé. Un homme est mort, le conducteur de l'une des voitures impliquées dans l'accident. Il avait 44 ans et originaire de Tinténiac.

Trois véhicules au total sont impliqués dans l'accident ce vendredi soir - SDIS 35

On ne connait pas, à cette heure, les circonstances de l'accident.

La gendarmerie lance un appel à témoin pour déterminer avec précision les circonstances de cet accident. Si vous avez des informations, contactez la brigade de Combourg au 02 99 73 06 17.